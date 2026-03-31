Hausse attendue des indices américains avant le rapport JOLTS, le conflit au Moyen-Orient s'enlise

En ordre dispersé à la clôture la veille, les marchés américains sont attendus en hausse à l'ouverture de la dernière séance du mois de mars avant la publication à 16h du rapport JOLTS. Au 32ème jour de la guerre au Moyen-Orient, les frappes continuent de se multiplier. La prudence reste de mise du côté des investisseurs qui scrutent tout signe de détente. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 1,32% et 1,40%.

Selon le Wall Street Journal : le président américain Donald Trump se dit prêt à mettre un terme au conflit en Iran, même si la réouverture totale du détroit d'Ormuz n'est pas immédiatement garantie.



Lors d'une allocution, Donald Trump a critiqué les membres de l'Otan, qui se refusent à apporter un soutien militaire aux Etats-Unis dans le cadre du conflit en Iran. "Nous nous en souviendrons", a-t-il mis en garde, incitant les pays de l'alliance atlantique à reconsidérer leur position.



Le président américain a aussi taclé la France sur le réseau Truth Social : "elle n'a pas autorisé les avions à destination d'Israël, chargés de matériel militaire, à survoler son territoire. La France s'est montrée très peu coopérative face au 'boucher d'Iran', qui a été éliminé avec succès ! Les États-Unis s'en souviendront !!!"



De son côté, l'armée israélienne a déclaré mardi être prête à poursuivre la guerre avec l'Iran pendant plusieurs semaines, quelques heures après des déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahu affirmant qu'Israël avait atteint plus de la moitié de ses objectifs militaires face à la République islamique. "La moitié du chemin est clairement dépassée. Mais je ne veux pas fixer de calendrier", a répondu le dirigeant politique, au 31ème jour de la guerre contre l'Iran, en précisant qu'il parlait "en termes de missions, et pas nécessairement en termes de durée", a-t-il déclaré au cours d'un entretien accordé à la chaîne américaine conservatrice Newsmax.



Pas de direction claire pour les cours du pétrole



Conséquence du conflit en Iran, les cours de l'énergie fluctuent. Vers 14h45, le Brent gagne 2,44% à 117,18 dollars. A l'inverse le WTI cède 2,19% à 102,88 USD.



Du côté de la cote, Palo Alto Networks a annoncé hier l'achat de 68 085 actions par son directeur général Nikesh Arora, pour un montant proche de 10 MUSD. Il s'agit de son premier investissement personnel dans le groupe depuis 2019. Cette initiative a été perçue comme un signe de confiance par les investisseurs, malgré une baisse d'environ 15% du titre depuis le début de l'année.



Par ailleurs, Microsoft a annoncé une série d'améliorations pour Copilot, reposant sur une approche multi-modèles inédite. La fonctionnalité "Critique" permet à l'agent Copilot Researcher de combiner les capacités des modèles GPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic. GPT génère une première réponse, tandis que Claude en vérifie la qualité et la précision avant restitution. A terme, Microsoft prévoit un fonctionnement collaboratif bidirectionnel entre les modèles afin d'améliorer encore les résultats.



De son côté, Visa annonce l'extension de son partenariat de longue date avec Fiserv, spécialiste des paiements et des technologies financières, afin d'intégrer la plateforme d'acceptation Visa aux solutions d'acquisition et de traitement des paiements de Fiserv en Europe.



Eli Lilly a dévoilé l'acquisition de Centessa Pharmaceuticals pour un montant total maximum pouvant atteindre 7,8 MdsUSD. Avec cette opération, le laboratoire américain met la main sur une société au stade clinique développant une nouvelle classe de médicaments pour le traitement de la somnolence diurne excessive et d'autres affections neurologiques.



On notera, en outre, que l'opérateur boursier américain, le Nasdaq-100, a modifié les règles de son indice de référence pour y inclure les "mega-caps" dès leur entrée en bourse. Cette réforme, effective au 1er mai 2026, répond à une baisse d'un tiers du nombre de sociétés cotées aux Etats-Unis depuis 2000, d'après Reuters.



Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 16h des chiffres du rapport Jolts au mois de février publié par le Bureau des statistiques du travail des Etats-Unis. Ce rapport mesure l'emploi, les licenciements, les offres d'emploi et les démissions aux États-Unis.