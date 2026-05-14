Hausse continue en vue en Europe, le sommet USA-Chine en ligne de mire

Les marchés européens devraient poursuivre prudemment leur mouvement haussier, à 30 minutes de l'ouverture de l'avant dernière séance de la semaine, dans un contexte de tensions géopolitiques toujours accrues entre les Etats-Unis et l'Iran. Le conflit au Moyen-Orient entre dans son 76ème jour. Le CAC 40 devrait gagner 0,52%. Francfort et Londres sont attendues en hausse, respectivement à 0,60% et 0,25%. Les investisseurs auront les yeux rivés sur le sommet Etats-Unis-Chine à Pékin qui débute ce jeudi.

Le président américain est arrivé hier à Pékin pour discuter de plusieurs sujets avec son homologue chinois Xi Jinping au Palais du Peuple sur la place Tianamen (commerce, droits de douane, semi-conducteurs, IA, terres rares). Le conflit au Moyen-Orient sera assurément le thème de cette conversation entre les deux dirigeants. La Chine est un allié de l'Iran qui cherche un compromis avec Washington pour mettre fin à cette guerre de plus de deux mois dans le Golfe Persique. D'ailleurs, il s'agit de la première visite d'un président américain dans l'Empire du Milieu depuis celle de Trump en novembre 2017.



La destin de la guerre en Iran va-t-elle se jouer à Pékin ? Telle est la question qui se pose dans les rues de Téhéran. Dans la capitale iranienne, certains habitants veulent y croire. "Je pense que la Chine exercera son influence et obtiendra des Etats-Unis toutes les garanties ou conditions qu'elle estime devoir recevoir à cet égard", témoigne un Iranien.



"Notre contrôle du détroit d'Ormuz générera d'importantes recettes économiques pour notre pays - pouvant même doubler nos revenus pétroliers - et renforcera notre influence sur la scène internationale", a déclaré Mohammad Akraminia, un porte-parole de l'armée iranienne, selon l'agence de presse officielle Isna. Il a ajouté que la partie occidentale du détroit était contrôlée par les forces navales des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, et que la partie orientale était supervisée par la marine iranienne.



De son côté, la France va "prendre une initiative aux Nations unies" pour proposer un "cadre" en vue d'une mission "totalement neutre et pacifique" pour une future sécurisation du détroit d'Ormuz, a annoncé mardi Emmanuel Macron dans un entretien avec TV5, France 24 et Radio France internationale. Cela pourrait se produire quand Teheran et Washington accepteront de lever leur blocus respectif, après une entente entre les deux camps.



Conflit iranien : le Pentagone évalue la facture américaine à 29 milliards de dollars



Depuis le début du blocus des ports iraniens par les Etats-Unis, les forces américaines affirment avoir "redirigé 67 navires commerciaux, autorisé le passage de 15 navires d'aide humanitaire et immobilisé quatre navires pour garantir le respect de ce blocus", selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), dans un message publié sur X.



Selon le contrôleur par intérim du Pentagone, Jules Hurst, la guerre en Iran a coûté 29 milliards de dollars aux États-Unis, rapporte CBS News. Le secrétaire Pete Hegseth avait annoncé le mois dernier un coût de 25 MdsUSD.



Dans ce contexte géopolitique pesant, les cours du pétrole repartent à la hausse avant 8h30. Le Brent avance de 0,11% à 105,84 USD. Le WTI progresse de 0,51% à 101,51 USD.



Au chapitre des sociétés cotées, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025-2026 de Bastide s'élève à 131,5 MEUR, en croissance de 5% et de 5,2% en organique. L'entreprise française spécialisée dans la fourniture de matériel médical destiné aux soins à domicile confirme ses objectifs pour cet exercice : un chiffre d'affaires d'au moins 510 MEUR et une marge opérationnelle autour de 9%.



En outre, Euroapi a répondu aux rumeurs parues dans la presse entourant son site de Brindisi. La société spécialisée dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques a indiqué être engagée dans des discussions avec des acquéreurs potentiels concernant l'avenir de ce site, mais qu'aucune décision n'a été prise. Euroapi communiquera si une quelconque transaction venait à se concrétiser.



Société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale, Invibes Advertising a enregistré un chiffre d'affaires de 3,9 MEUR au premier trimestre 2026, en baisse de 25%, dans un marché publicitaire toujours marqué par la prudence des annonceurs.



En Europe, le groupe de luxe britannique Burberry a indiqué ce matin que les revenus annuels de l'exercice 2025/2026 ont reculé sur un an de 2% à 2,42 MdsGBP. Sa marge opérationnelle ajustée a progressé de 560 points de base à 6,6%.



Côté statistiques, au Royaume-Uni, le PIB a progressé de 1,2% en mars en rythme annuel alors que les analystes anticipaient une hausse de 0,7%. Il avait progressé de 1% en février.