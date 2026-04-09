Les loyers bruts totaux du portefeuille immobilier de Patrimoine & Commerce s'établissent à 14,6 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2026, en hausse de +1,6%par rapport au 1er trimestre 2025.
Cette augmentation des loyers s'explique par une augmentation à périmètre constant de +0,1%, portée essentiellement par l'indexation contractuelle des baux, diminuée par quelques mouvements temporaires de locataires et l'effet année pleine des acquisitions et cessions réalisées.
Au cours du 1er trimestre 2026, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de rotation d'actifs non stratégiques avec la cession d'un actif à Hénin-Beaumont (62), pour un montant de 3,2 MEUR.
Éric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : " La performance repose sur une gestion proactive du portefeuille, combinant stabilité de l'activité courante et contribution positive des acquisitions, tout en poursuivant une politique d'arbitrages ciblés d'actifs non stratégiques ".
Hausse de +1,6% des loyers de Patrimoine & Commerce au 1er trimestre
Publié le 09/04/2026 à 11:07
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