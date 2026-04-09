Hausse de +1,6% des loyers de Patrimoine & Commerce au 1er trimestre

Les loyers bruts totaux du portefeuille immobilier de Patrimoine & Commerce s'établissent à 14,6 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2026, en hausse de +1,6%par rapport au 1er trimestre 2025.



Cette augmentation des loyers s'explique par une augmentation à périmètre constant de +0,1%, portée essentiellement par l'indexation contractuelle des baux, diminuée par quelques mouvements temporaires de locataires et l'effet année pleine des acquisitions et cessions réalisées.



Au cours du 1er trimestre 2026, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de rotation d'actifs non stratégiques avec la cession d'un actif à Hénin-Beaumont (62), pour un montant de 3,2 MEUR.



Éric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : " La performance repose sur une gestion proactive du portefeuille, combinant stabilité de l'activité courante et contribution positive des acquisitions, tout en poursuivant une politique d'arbitrages ciblés d'actifs non stratégiques ".