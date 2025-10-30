Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 10,2% à près de 1,84 milliard d'euros pour le 3e trimestre 2025, avec un résultat brut d'exploitation en progression de 7,7% à 3,01 MdsEUR.
Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation s'améliorer de 0,8 point à 56%, avec une progression de 4% de ses charges à 3,84 MdsEUR, moins forte donc que la croissance de 5,6% de ses revenus, à 6,85 MdsEUR.
Crédit Agricole revendique aussi une production de crédit soutenue sur le trimestre écoulé, notamment en France avec une poursuite du rebond sur l'habitat (+18%) et de la bonne dynamique auprès des entreprises (+14%).
En termes de solvabilité, il affiche un ratio CET1 phasé de 11,7% au 30 septembre, en retrait de 20 points de base par rapport à fin juin, mais 2,9 points de pourcentage au-dessus de l'exigence réglementaire.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,2%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- banque de détail (28,5%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (27,6%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,7%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2024, Crédit Agricole S.A. gère 868,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 548,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,4%), Italie (19,9%), Union européenne (14,7%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (6,1%), Japon (1%), Asie et Océanie (3,2%), Afrique et Moyen-Orient (1,2%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,2%).