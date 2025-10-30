Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 10,2% à près de 1,84 milliard d'euros pour le 3e trimestre 2025, avec un résultat brut d'exploitation en progression de 7,7% à 3,01 MdsEUR.

Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation s'améliorer de 0,8 point à 56%, avec une progression de 4% de ses charges à 3,84 MdsEUR, moins forte donc que la croissance de 5,6% de ses revenus, à 6,85 MdsEUR.

Crédit Agricole revendique aussi une production de crédit soutenue sur le trimestre écoulé, notamment en France avec une poursuite du rebond sur l'habitat (+18%) et de la bonne dynamique auprès des entreprises (+14%).

En termes de solvabilité, il affiche un ratio CET1 phasé de 11,7% au 30 septembre, en retrait de 20 points de base par rapport à fin juin, mais 2,9 points de pourcentage au-dessus de l'exigence réglementaire.