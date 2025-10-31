Hausse de 4% du BPA pour Chevron au troisième trimestre

Chevron dévoile un bénéfice net ajusté de 3,63 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2025, soit 1,85 dollar par action, un BPA en hausse de près de 4% par rapport au trimestre précédent, et dépassant les attentes des analystes.



'Ces résultats reflètent une production record, une génération de cash vigoureuse et des retours de cash aux actionnaires soutenus', met en avant son PDG Mike Wirth, ajoutant que 'l'intégration de Hess avance bien, libérant des synergies'.



Par rapport à la même période en 2024, Chevron a vu sa production croitre de 27% aux Etats-Unis et de 21% au niveau mondial au 3e trimestre, atteignant des niveaux records, et son free cash-flow ajusté augmenter de plus de 50% à 7 MdsUSD.



Le groupe énergétique ajoute avoir distribué 6 MdsUSD de trésorerie à ses actionnaires au cours du trimestre écoulé, portant ainsi à plus de 78 MdsUSD le cumul distribué sur les trois dernières années.