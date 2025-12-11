Hausse de 4% du trafic à l'aéroport de Francfort en Novembre
Publié le 11/12/2025 à 13:01
Les destinations de loisirs continuent d'enregistrer une forte demande, notamment l'Italie (en hausse de 16,4 %), la Grèce (en hausse de 10,9 %) et l'Espagne (en hausse de 5,9 %).
De plus, les destinations d'affaires traditionnelles ont également enregistré des taux de croissance élevés en novembre, notamment la Suisse (en hausse de 13,6 %), l'Autriche (en hausse de 9,4 %) et la France (en hausse de 8,0 %).
Les volumes de cargaison à Francfort (comprenant le courrier aérien et le fret aérien) ont augmenté de 4,7 % en glissement annuel pour atteindre 186 692 tonnes métriques au cours du mois.