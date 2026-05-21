Hausse des bénéfices semestriels pour Cie des Alpes
La Compagnie des Alpes affiche une bonne santé. Le leader européen des domaines skiables et des parcs de loisirs a publié des résultats financiers robustes pour le premier semestre de son exercice 2025/26, marqués par une nette amélioration de sa rentabilité et un résultat net en forte progression.
Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a grimpé de 3,9% pour atteindre 883 millions d'euros (+3,1% à périmètre comparable). Une performance d'autant plus remarquable que l'activité globale a été portée par l'excellente dynamique de sa division phare : la montagne.
Rentabilité en hausse et maîtrise des coûts
L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du groupe a progressé plus vite que ses revenus, s'établissant à 328 MEUR, soit une hausse de 5,0 % (+5,2% à périmètre comparable). Grâce à des charges d'exploitation contenues (+1,8% à périmètre comparable), le taux de marge d'EBO s'est amélioré de 0,4 point à 37,1%. Le groupe a également profité d'éléments non récurrents favorables, notamment des indemnités d'assurance et la plus-value de cession de l'attraction Chaplin's World.
Par division, les performances révèlent des trajectoires contrastées mais globalement maîtrisées.
Les domaines skiables et activités outdoor ont été le véritable moteur du semestre. L'EBO de la division a bondi de 7,0% à 293 MEUR. Le groupe a pleinement récolté les fruits d'une nouvelle politique d'achat d'électricité et d'une hausse de 5,3% de son chiffre d'affaires. La marge d'EBO sectorielle progresse de 0,8 point.
Pour la division Distribution & Hospitality, malgré un repli technique du chiffre d'affaires de 1,2% (lié à l'incendie d'un hôtel club MMV à La Plagne, sans lequel la division aurait crû de 4,5%), l'EBO a progresé de 4,3% à 45 MEUR. Une baisse drastique de 5,2% des charges opérationnelles a permis d'optimiser les marges.
Enfin, pour les parcs de loisirs, en raison d'une forte saisonnalité (le premier semestre ne représentant qu'un tiers des ventes mais 45% des coûts annuels), l'EBO ressort historiquement négatif à 3 MEUR (contre +4 MEUR un an plus tôt), et ce malgré une hausse du chiffre d'affaires de 2,9% à 229 MEUR et l'intégration du groupe Urban.
Au final, le résultat opérationnel s'est établi à 217 MEUR (+4,8%) et le résultat net part du Groupe a grimpé de 7,7% pour atteindre 145 MEUR.
Des perspectives estivales bien orientées
Confiante pour la seconde moitié de l'année, la direction de la Compagnie des Alpes aborde la saison estivale sous de bons auspices. La fin de la saison d'hiver en avril a été très bien orientée et le niveau des réservations d'été pour les résidences MMV est conforme aux attentes. Pour séduire les visiteurs dans ses parcs, le groupe mise sur l'inauguration de nombreuses nouvelles attractions.
Fort de ce premier semestre réussi, le groupe réitère son objectif annuel d'une croissance de l'EBO proche de 10% (hors plus-values exceptionnelles liées à la fin du contrat de concession de Tignes au 31 mai 2026). Enfin, l'enveloppe dédiée aux investissements industriels nets est confirmée et devrait représenter près de 20% du chiffre d'affaires annuel.
Depuis sa création en 1989, Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le groupe est présent sur 22 sites, dont 11 grands Domaines skiables des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, Samoëns - Morillon - Sixt Fer-à-Cheval et Pralognan-la-Vanoise) et 13 Parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin Paris, Walibi et Futuroscope).
En outre, Compagnie des Alpes (CDA) détient des participations dans 4 sociétés françaises qui exploitent les domaines de Chamonix.
Le CA par activité se ventile essentiellement entre exploitation de Parcs de loisirs (48,5%) et exploitation de Domaines skiables (42,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.