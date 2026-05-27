Selon des données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont augmenté de 5,1%, à 972 314 unités, au mois d'avril dans l'Union européenne.
Depuis le début de l'année, elles sont en progression de 4,2%, à 3,794 millions d'unités.
En ce qui concerne les grands constructeurs, les immatriculations de Stellantis pour ce type de voitures ont connu une hausse de 5,5%, à 159 147 unités. Elles ont été portées par Fiat, Opel/Vauxhall qui ont connu des progressions respectives de 21,3 et 16,2%. Pour Peugeot et Citroën, la croissance a été plus modeste à +2,8 et +3,5%. Depuis le début de l'année, les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont augmenté de 7,8%, à 648 354 unités pour Stellantis.
Pour Renault Group en revanche, le mois d'avril a vu une contraction de 4,3%, à 98 055 unités. La marque Renault a vu ses ventes décliner de 4,3%, Dacia a vu les siennes reculer de 4,1%, et Alpine de 11,4%. Depuis le 1er janvier, le recul des ventes du groupe atteint 7,4%, à 384 256 unités.
Parmi les grands constructeurs, Volkswagen Group a vu ses immatriculations augmenter de 3,2% en avril, à 266 139 unités, soit une hausse de 2,9%, à 1,013 million depuis le début de l'année.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,8%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,3%), Brésil (7,6%), Italie (6,8%), Allemagne (5,2%), Royaume-Uni (5%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,5%), Chine (0,2%) et autres (14,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.