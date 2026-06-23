Hausse des ventes de voitures en mai dans l'UE

Selon des données de l'ACEA (l'Association des constructeurs européens d'automobiles), les ventes de voitures particulières neuves ont augmenté de 3,2% en mai 2026, par rapport à la même période un an plus tôt, pour un total de 955 013 unités.

Entre janvier et mai 2026, les immatriculations ont connu une hausse de 4%, à 4,748 millions d'unités.



Dans le détail, sur le seul mois de mai, les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont reculé de 2,6%, pour un total de 146 381 voitures. Les ventes de Peugeot se sont affaissées de 12,5%, à 44 417, celles de Citroën de 4,4%, à 29 227, alors que celles de Fiat ont bondi de 22,9%, à 28 858.



Toutefois, depuis le début de l'année, les immatriculations du constructeur automobile multi-marques affichent une progression de 5,7%.



Pour Renault, au mois de mai, le repli n'a été que de 1,3%, à 100 507 unités, et depuis le début de l'année, la baisse est plus importante à 6,2%, pour un total de 484 717 véhicules écoulés.



Parmi les grosses variations observées au mois de mai, Tesla a vu ses ventes bondir de 152,4%, à 21 767 unités, son concurrent chinois BYD a connu une progression de 158,8%, à 26 017 voitures.