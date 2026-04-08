Euronext N.V. est la principale infrastructure européenne des marchés de capitaux, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des marchés de capitaux, depuis la cotation, la négociation, la compensation, le règlement et la conservation, jusqu'aux solutions pour les émetteurs et les investisseurs. Euronext N.V. gère MTS, l'un des principaux marchés électroniques de négociation de titres à revenu fixe en Europe, et Nord Pool, le marché européen de l'électricité. Euronext N.V. fournit également des services de compensation et de règlement par l'intermédiaire d'Euronext Clearing et de ses CSD d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. En novembre 2025, Euronext N.V. a acquis une participation majoritaire dans la Bourse d'Athènes (ATHEX), renforçant ainsi sa présence paneuropéenne et étendant davantage son infrastructure de marché entièrement intégrée avec l'ajout d'une bourse, d'un dépositaire central de titres et d'une chambre de compensation.
En février 2026, les bourses réglementées d'Euronext N.V. en Belgique, en France, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal accueilleront plus de 1 800 émetteurs cotés avec une capitalisation boursière d'environ 7 000 MdsEUR, une solide franchise de valeurs sûres et le plus grand centre mondial de cotation de titres de créance et de fonds. Avec une clientèle nationale et internationale diversifiée, Euronext N.V. gère 29% des échanges d'actions européennes. Ses produits comprennent les actions, les devises, les ETF, les obligations, les produits dérivés, les matières premières et les indices.
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Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.