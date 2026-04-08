Hausse des volumes sur Euronext en mars avec le regain de volatilité sur les marchés

Les volumes d'échanges sur les marchés d'actions au comptant d'Euronext ont augmenté de plus de 12% en mars par rapport à mars 2025, selon les chiffres publiés mercredi par l'opérateur boursier.

Le volume quotidien moyen sur les marchés cash s'est établi à 726 182 le mois dernier, contre 646 630 transactions un an plus tôt.



Sur un mois, c'est-à-dire par rapport à février 2026, les volumes quotidiens moyens sur les marchés au comptant ont progressé de 21,2%, précise Euronext dans un communiqué.



L'activité sur les marchés financiers s'est montrée particulièrement volatile au mois de mars, du fait des aléas liés à l'évolution de la guerre au Moyen-Orient.



Sur les trois premiers mois de l'année, le volume quotidien moyen s'établit à 614 478 transactions, soit 4,4% de plus qu'au cours de la même période de 2025.



Les échanges sur les marchés des futures sur actions se sont quant à eux envolés de 318% pour totaliser 185 766 en mars par rapport à février, et progressent de 125% par rapport à mars 2025.