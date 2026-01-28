Hausse en vue à Wall Street à l'approche de plusieurs rendez-vous clés

Les marchés actions américains sont attendus dans le vert à l'ouverture d'une séance qui sera notamment rythmée par la décision de politique monétaire de la Fed et les résultats de trois géants technologiques. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq avancent respectivement de 0,23% et 0,85%.

À Wall Street, les investisseurs se préparent à une séquence chargée de publications technologiques, avec notamment les résultats de Meta, Microsoft et Tesla attendus après la clôture. En amont, les investisseurs auront pris connaissance de la première décision de politique monétaire de la Fed pour 2026, pour laquelle un statu quo est largement anticipé.



"Les dissensions internes, ainsi que les propos de Jerome Powell sur les divergences de vues entre les membres du FOMC, constituent un élément clé à surveiller", signale Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.



"S'agissant de l'indépendance de la Fed, le président devrait réaffirmer que la politique monétaire reste guidée par les fondamentaux économiques. De notre point de vue, les récents articles de presse évoquant des pressions politiques ou de potentielles nouvelles menaces dans les mois à venir relèvent avant tout du bruit médiatique", explique, pour sa part, Indosuez WM.



Les publications du sud-coréen SK Hynix, fournisseur clé de Nvidia, et du néerlandais ASML ont déclenché un rallye des valeurs technologiques en Asie, puis en Europe. Cette dynamique devrait se prolonger sur la place new-yorkaise.



Texas Instrument Texas Instruments a publié des prévisions supérieures aux attentes pour le premier trimestre, portées par la demande liée aux centres de données dédiés à l'IA.



Par ailleurs, l'opérateur télécom américain AT&T a dévoilé au titre de son 4e trimestre 2025 un BPA ajusté de 0,52 dollar, dépassant de 13% l'estimation moyenne des analystes, et à comparer à 0,43 USD un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 11,2 MdsUSD pour des revenus en hausse de 3,6% à 33,5 MdsUSD.



De son côté, le géant technologique Amazon a annoncé une "mise à jour de son organisation" qui entrainera la suppression de 16 000 emplois.



Sur le marché des changes, l'euro (-0,5%) évolue à proximité du seuil de 1,20 USD, atteint la veille (un niveau inédit depuis 2021) et considéré comme un niveau clé par les cambistes et les responsables de la BCE.