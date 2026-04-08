Hausse générale après le cessez-le-feu

De l'Asie à l'Europe, puis aux Etats-Unis, toutes les grandes places financières mondiales ont salué le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump entre les Etats-Unis et l'Iran.

Dans le détail et dans le désordre, le Nikkei 225 à Tokyo a bondi de 5,27%, en Corée du Sud, le Kospi Composite a fait encore mieux avec une envolée de 6,87%, alors qu'en Chine, les indices ont été plus mesurés avec par exemple une hausse de 3,49% pour le CSI 300.



Aux Etats-Unis, après un peu plus de deux heures de cotations, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 affichent des gains compris entre 2,20 et 2,90%.



Sur le Vieux-Continent, parmi les principaux indices, le DAX 40 à Francfort s'est adjugé 4,74%, le FTSE 100 à Londres a progressé de 2,40% et enfin le CAC 40 a bondi de 4,49%, à 8 263,87 points, son plus haut niveau depuis le début du conflit toute fin février.



En ce qui concerne l'indice phare du palais Brongniart, ce gain de 4,49% est la plus importante hausse quotidienne enregistrée depuis le 9 mars 2022, lorsqu'il avait gagné 7,13% après le rachat de positions vendeuses et l'espoir de voir une résolution diplomatique au conflit entre la Russie et l'Ukraine (qui avait débuté une quinzaine de jours plus tôt).



Dans la nuit de mardi à mercredi, à l'issue d'un ultimatum, qui avait été prolongé, Donald Trump a annoncé la suspension des bombardements et des attaques contre l'Iran, en contrepartie d'une ouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. Ce cessez-le-feu doit durer deux semaines et permettre aux belligérants de trouver un accord pérenne.



Depuis, le trafic semble reprendre très doucement dans le golfe Persique, et des frappes aériennes ont été recensées aux Emirats arabes unis et au Koweït. Selon Azadeh Kian, chercheuse et essayiste franco-iranienne, citée par Franceinfo, "les missiles ou drones qui ont été envoyés [ce matin] sur le Koweït et les Emirats ne sont pas une décision du Haut Conseil de la sûreté nationale de l'Iran". Elle rappelle également que "les commandants des Gardiens de la Révolution ne sont pas centralisés" et que ces attaques éparses ne devraient pas persister.



De sources pakistanaises citées par Reuters, une délégation américaine et une iranienne devraient se retrouver jeudi à Islamabad au Pakistan.



Trump menace à nouveau



Comme s'il se sentait obligé d'être en conflit perpétuel, le président des Etats-Unis n'a même pas laissé passer 24h et a menacé d'imposer des droits de douane de 50% à tous les pays fournissant des armes à l'Iran.



En parallèle, Donald Trump a indiqué que les Etats-Unis allaient travailler en étroite collaboration avec l'Iran pour "déterrer et retirer toute la "poussière" nucléaire profondément enfouie".



Sur le marché des devises, l'euro en a profité pour se reprendre très légèrement face au billet vert (+0,05%), au moment de la clôture des marchés en Europe, il se négociait contre 1,1689 dollar, au plus haut depuis la dernière semaine de février.



Au niveau de l'obligataire, le rendement des emprunts d'Etat à 10 ans des pays développés a sensiblement diminué : -1,73% pour les Etats-Unis, -4,52% pour l'Allemagne, ou encore -5,70% en France. Le rendement de l'OAT française à 10 ans est par exemple redescendu à 3,573%, contre environ 3,89% le 23 mars dernier.



Enfin, le prix du baril de pétrole est en forte baisse, à l'image du Brent de la mer du Nord qui perd 8,36%, à 94,77 dollars, au plus bas depuis le 2 mars dernier.



Les sociétés consommatrices de pétrole se reprennent, contrairement aux producteurs d'or noir



Le titre Air France-KLM s'est distingué à la Bourse de Paris et a signé la plus forte hausse du SBF 120 (+11,26%). L'annonce du cessez-le-feu entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran fait nettement reculer les cours du pétrole et profite donc aux gros consommateurs de carburant que sont les groupes de transport aérien.



Les bancaires sont également particulièrement recherchées à l'image de Société Générale qui a flambé de 9,29%. La baisse des cours de l'or noir éloigne momentanément les craintes d'une hausse des prix persistante qui aurait contraint les banques centrales à durcir leur politique monétaire.



Soitec a terminé la journée en hausse de 10,65%, grâce à une note de Jefferies. Dans cette dernière, le broker américain indique s'attendre à ce que les entreprises analogiques ayant une exposition industrielle et à l'IA voient leurs estimations augmenter après les résultats du 1er trimestre. Les analystes ont relevé leur cible de cours sur le titre de 30 à 45 euros.



Alstom a bondi de 4,66%, après avoir dévoilé un deuxième contrat en deux jours. Le groupe a été choisi en Europe pour un contrat de signalisation d'un montant d'environ 295 millions d'euros. Le spécialiste de la mobilité intelligente et durable comptabilisera cette commande sur son quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025/2026.



Dans le bas du palmarès, avec le cessez-le-feu, les cours du pétrole se sont très nettement affaissés, ce qui affecte logiquement les producteurs comme TotalEnergies qui a perdu 3,09%, ou encore Eni en Italie (-5,57%), ou Equinor en Norvège (-12,12%).