Celles-ci ont augmenté de 4 000 à 229 000 lors de la semaine au 6 juin, la statistique de la semaine précédente étant restée inchangée à 225 000, illustrant une tendance au refroidissement du marché du travail.
Les économistes attendaient à l'inverse un repli des inscriptions au chômage, à environ 215 000 la semaine dernière.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit ainsi à 219 000, en hausse de 4 250 par rapport à la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a quant à lui augmenté de 24 000 pour s'établir à 1,795 million lors de la semaine au 31 mai, la dernière pour laquelle ces chiffres sont disponibles, témoignant là encore de tensions plus vives sur le marché de l'emploi.
Hausse surprise des inscriptions au chômage aux USA à 229 000
Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, contrairement aux attentes, a annoncé jeudi le Département du Travail.
Publié le 11/06/2026 à 14:45
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