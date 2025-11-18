Havas, Apollo et KKR pourraient entrer au capital du groupe WPP

Havas et les sociétés de capital-investissement Apollo et KKR pourraient entrer au capital du groupe britannique WPP selon le Times.



'La valorisation de WPP est jugée basse, liée à des défis structurels, et qui nourrit la spéculation. WPP fait actuellement l'objet d'une vaste refonte opérationnelle et stratégique visant à simplifier le groupe tout en se concentrant sur les données et l'IA' indique ce matin Invest Securities.



Yannick Bolloré, le directeur général d'Havas, aurait démenti être en pourparlers avec WPP selon des informations de Bloomberg, citant une note envoyée aux employés.