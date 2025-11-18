Havas et les sociétés de capital-investissement Apollo et KKR pourraient entrer au capital du groupe britannique WPP selon le Times.
'La valorisation de WPP est jugée basse, liée à des défis structurels, et qui nourrit la spéculation. WPP fait actuellement l'objet d'une vaste refonte opérationnelle et stratégique visant à simplifier le groupe tout en se concentrant sur les données et l'IA' indique ce matin Invest Securities.
Yannick Bolloré, le directeur général d'Havas, aurait démenti être en pourparlers avec WPP selon des informations de Bloomberg, citant une note envoyée aux employés.
Havas N.V. figure parmi les plus grands groupes mondiaux de conseil en communication.
Groupe multiculturel, Havas N.V. est présent dans plus de 100 pays au travers de ses agences et ses accords d'affiliation. Le groupe offre une large gamme de services de conseil en communication, comprenant le digital, la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat média, la communication d'entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques.
