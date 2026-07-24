Havas confirme ses perspectives après un premier semestre solide
Havas bondit de près de 7% à la Bourse d'Amsterdam après avoir confirmé ses objectifs annuels. Le groupe a enregistré une croissance organique de 2,5% de son revenu net au premier semestre, portée par la bonne dynamique de ses activités en Amérique du Nord, qui a compensé la faiblesse persistante de la Chine et du Moyen-Orient.
Coté à la Bourse d'Amsterdam depuis le 16 décembre 2024 et la scission du groupe Vivendi en quatre entités, Havas a réalisé un revenu net de 1,36 milliard d'euros, en hausse de 1,2% sur un an.
Au deuxième trimestre, celui-ci a progressé de 3,8%, à 724 millions d'euros, bénéficiant notamment de l'effet des acquisitions et d'un impact de change moins défavorable.
Première région du groupe avec 35% du revenu net, l'Amérique du Nord a enregistré une croissance organique de 6,9%, soutenue par les bonnes performances des activités de création et de média.
La rentabilité s'est également améliorée, avec un EBIT ajusté de 150 millions d'euros au premier semestre, faisant ressortir une marge opérationnelle de 11%, en progression de 30 points de base sur un an.
Havas N.V. figure parmi les plus grands groupes mondiaux de conseil en communication.
Groupe multiculturel, Havas N.V. est présent dans plus de 100 pays au travers de ses agences et ses accords d'affiliation. Le groupe offre une large gamme de services de conseil en communication, comprenant le digital, la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat média, la communication d'entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.