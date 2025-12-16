Havas fait une nouvelle acquisition dans le marketing expérientiel en Belgique

Havas a annoncé hier soir le lancement de son pôle de marketing expérientiel "Havas Play" en Belgique par l'entremise de l'acquisition de Digizik, une agence spécialisée dans le marketing du divertissement.



Créée en 2011 par deux jeunes entrepreneurs, François Charles et Grégory Lefillatre, Digizik compte aujourd'hui une trentaine de clients de le trempe d'Universal Music, BNP Paribas Fortis, Red Bull et Warner Music pour lesquels l'agence produit des contenus événementiels avec des artistes issus de la scène francophone comme Stromae, Angèle, Bigflo & Oli ou Justice.



Dans un communiqué, Havas explique que cette opération "stratégique" vise à étendre le réseau mondial d'Havas Play, son pôle dédié à la création de contenus et d'expériences pour les marques autour de la musique, du sport, du gaming ou de la mode.



Les termes financiers du rachat n'ont pas été dévoilés.



Cette acquisition intervient une dizaine de jours après celle de l'agence britannique Bearded Kitten, une opération là encore destinée à renforcer ses activités sur le marché du marketing expérientiel, un secteur que le groupe de communication français évalue autour de 128 milliards de dollars.