Havas a annoncé hier soir le lancement de son pôle de marketing expérientiel "Havas Play" en Belgique par l'entremise de l'acquisition de Digizik, une agence spécialisée dans le marketing du divertissement.
Créée en 2011 par deux jeunes entrepreneurs, François Charles et Grégory Lefillatre, Digizik compte aujourd'hui une trentaine de clients de le trempe d'Universal Music, BNP Paribas Fortis, Red Bull et Warner Music pour lesquels l'agence produit des contenus événementiels avec des artistes issus de la scène francophone comme Stromae, Angèle, Bigflo & Oli ou Justice.
Dans un communiqué, Havas explique que cette opération "stratégique" vise à étendre le réseau mondial d'Havas Play, son pôle dédié à la création de contenus et d'expériences pour les marques autour de la musique, du sport, du gaming ou de la mode.
Les termes financiers du rachat n'ont pas été dévoilés.
Cette acquisition intervient une dizaine de jours après celle de l'agence britannique Bearded Kitten, une opération là encore destinée à renforcer ses activités sur le marché du marketing expérientiel, un secteur que le groupe de communication français évalue autour de 128 milliards de dollars.
Havas N.V. figure parmi les plus grands groupes mondiaux de conseil en communication.
Groupe multiculturel, Havas N.V. est présent dans plus de 100 pays au travers de ses agences et ses accords d'affiliation. Le groupe offre une large gamme de services de conseil en communication, comprenant le digital, la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat média, la communication d'entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.