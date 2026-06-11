Havas met la main sur l'agence Archrival aux États-Unis
Havas annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Archrival, agence américaine spécialisée dans les dynamiques culturelles des jeunes générations et les activations expérientielles, transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués.
L'opération élargit encore l'offre d'Havas Play en marketing sportif, expériences live, partenariats de marque, collaboration avec les créateurs et activation de marque, offrant ainsi aux clients de nouvelles opportunités pour nourrir la désirabilité des marques et renforcer l'engagement des audiences tout en générant une croissance mesurable.
Fondée en 1997, Archrival a développé des programmes ancrés dans la culture, rapprochant les marques des jeunes générations à travers le sport, des activations sur les campus, des réseaux d'ambassadeurs et des expériences immersives. Elle accompagne aujourd'hui des marques telles qu'adidas, Red Bull, Netflix, Snapchat, Spotify, Tinder et EA.
Ensemble, Havas Play et Archrival proposeront aux annonceurs une palette de compétences élargie couvrant le marketing sportif, les collaborations avec les créateurs, l'activation expérientielle, les partenariats de marque, les programmes d'ambassadeurs, le gaming et la construction de marques portée par les communautés.
Associée au système d'exploitation Converged.AI d'Havas, l'expertise d'Archrival en activations sur les campus, réseaux d'ambassadeurs et engagement terrain permettra aux clients d'identifier plus rapidement les signaux culturels émergents, d'activer les communautés avec davantage d'impact et de transformer l'engagement en résultats business mesurables.
Havas N.V. figure parmi les plus grands groupes mondiaux de conseil en communication.
Groupe multiculturel, Havas N.V. est présent dans plus de 100 pays au travers de ses agences et ses accords d'affiliation. Le groupe offre une large gamme de services de conseil en communication, comprenant le digital, la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat média, la communication d'entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.