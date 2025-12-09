Havas rachète l'agence australienne Kameira

Havas a annoncé mardi avoir racheté l'agence média australienne Kameira, une opération qualifiée de "stratégique" visant à renforcer sa présence en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Dans un communiqué, le groupe français de communication explique que l'acquisition de Kaimera constitue une déclaration "claire" de son ambition dans la région, où il comptera plus de 450 collaborateurs suite à l'opération.



Créée en 2016, Kaimera compte aujourd'hui plus de 50 collaborateurs au sein de ses bureaux de Sydney et Melbourne, avec des équipes également basées à Auckland.



Havas indique que l'acquisition s'inscrit dans le prolongement de son nouveau positionnement baptisé "Deliberately Different", une plateforme constituée d'un "village" d'agences devant allier l'agilité et l'esprit entrepreneurial d'une structure indépendante à la puissance et aux ressources d'un réseau mondial.



L'équipe de direction de Kaimera, dirigée par les fondateurs Nick Behr et Trent McMillan, reportera directement à James Wright, le directeur d'Havas ANZ, tout en conservant ses fonctions.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.