Havas rachète l'agence britannique Bearded Kitten pour se renforcer dans le marketing expérientiel

Havas a annoncé jeudi l'acquisition de l'agence britannique Bearded Kitten, une opération destinée à renforcer ses activités sur le marché du marketing expérientiel, un secteur estimé à quelque 128 milliards de dollars au niveau mondial.



Créée en 2007, Bearded Kitten emploie 45 salariés chargés d'imaginer des idées de marque immersives et des campagnes de marketing expérientiel de bout en bout pour des clients de la trempe de Netflix, Unilever, Intuit, L'Oréal ou encore Twitch.



L'agence compte également plusieurs clients existants d'Havas au Royaume-Uni, dont Red Bull, Pokémon, Google et Disney.



Dans un communiqué, le groupe de communication français explique que l'intégration de cette agence ayant reçu de nombreux prix et dont les activités s'attendent du luxe au divertissement en passant par la fabrication de décors de festivals et de production théâtrale, va permettre à sa filiale Havas Play UK de désormais s'appuyer sur une équipe constituée de 200 collaborateurs et entièrement dédiée aux expériences de marque.



L'objectif, explique-t-il, sera de proposer des expériences connectées et immersives aux marques désireuses de renforcer leur présence culturelle.



D'après une étude de Gradient, 80% des entreprises ont récemment augmenté leurs budgets de marketing expérientiel, y consacrant entre 10% et 30 % de leurs dépenses marketing totales. Rien qu'au Royaume-Uni, le marché croît à un rythme d'environ 8% à 9% par an.



Dans le cadre de l'opération, Bearded Kitten sera rebaptisée "Bearded Kitten, Part of Havas Play" et continuera d'opérer depuis ses locaux actuels, basés à Londres. Son fondateur, Barney Sutton, rejoindra l'équipe de direction d'Havas Play et sera rattaché à son CEO, Nick Wright.



Les termes financiers du rachat n'ont pas été dévoilés.



