Havas a enregistrz un revenu net de 656 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en progression organique de +3,8 % par rapport à la même période de 2024.
Au troisième trimestre 2025, Havas a réalisé un chiffre d'affaires de 681 millions d'euros, en hausse de +1,1 % en données publiées par rapport au troisième trimestre 2024 (croissance organique de +3,9 %).
Sur les neuf premiers mois de l'année, le Groupe a enregistré une croissance organique de +2,8 %.
Havas réaffirme sa ' guidance ' 2025 et revoit ses prévisions à la hausse. Le groupe vise une croissance organique du revenu net entre +2,5 % et +3,0 % (contre une croissance au-dessus de 2,0 % précédemment), une marge d'EBIT ajusté en progression d'environ +50 points de base, soit environ 12,9 % (contre une marge comprise entre 12,5 % et 13,5 % précédemment) et un taux de distribution du dividende autour de 40 % (prévision inchangée).
Le Groupe confirme aussi ses objectifs financiers à moyen terme, au titre de l'exercice 2028. Il s'attend à une marge d'EBIT ajusté entre 14,0 % et 15,0 % et un taux de distribution du dividende autour de 40 %.
Havas N.V. figure parmi les plus grands groupes mondiaux de conseil en communication.
Groupe multiculturel, Havas N.V. est présent dans plus de 100 pays au travers de ses agences et ses accords d'affiliation. Le groupe offre une large gamme de services de conseil en communication, comprenant le digital, la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat média, la communication d'entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques.
