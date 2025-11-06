Havas annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Gauly Advisors, agence leader dans le domaine de la communication corporate et financière basée en Allemagne.
Cette acquisition renforce la plateforme de conseil du groupe en Allemagne, dans l'espace germanophone européen et plus largement à l'échelle européenne.
Elle renforce également le leadership d'H/Advisors dans les domaines de la communication stratégique et financière au sein d'importants centres financiers internationaux.
Ensemble, H/Advisors Gauly et H/Advisors Deekeling assureront une couverture géographique complète du marché allemand, avec des bureaux à Düsseldorf, Francfort, Munich et Berlin.
' Leur arrivée renforce notre ambition de bâtir un réseau véritablement mondial, capable d'accompagner nos clients face aux enjeux les plus complexes en matière de réputation et de stratégie d'entreprise' a déclaré Yannick Bolloré CEO d'Havas.
Havas N.V. figure parmi les plus grands groupes mondiaux de conseil en communication.
Groupe multiculturel, Havas N.V. est présent dans plus de 100 pays au travers de ses agences et ses accords d'affiliation. Le groupe offre une large gamme de services de conseil en communication, comprenant le digital, la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat média, la communication d'entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques.
