Havas se renforce aux Pays-Bas avec le rachat de l'agence SportVibes

Havas a annoncé mardi soir l'acquisition de SportVibes, une agence néerlandaise de marketing sportif notamment chargée de l'organisation du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas, pour un montant qui n'a pas été spécifié.

Dans un communiqué, le groupe français de communication explique que l'opération va lui permettre de renforcer les capacités de son réseau dans l'ensemble du Benelux en consolidant sa position auprès des marques dans des domaines tels que le sport, la musique, l'art et la culture, le divertissement, la mode ou les jeux vidéo.



Créée en 2003, SportVibes s'est spécialisée dans la création de contenus reliant les fans, les organisateurs d'événements et les communautés grâce à des expériences live et des campagnes d'influence s'appuyant sur ses formats et plateformes propriétaires.



Parmi ses principaux clients figurent entre autres Gillette, Dash, DHL, Action et Lexus. L'agence est également coorganisatrice du Grand Prix de Formule 1 de Zandvoort, sponsorisé par Heineken.



Il est prévu que l'entité, qui opérera désormais sous le nom de SportVibes by Havas Play, continue d'être dirigée par ses associés gérants actuels, Frans Vleggeert et Imre van Leeuwen.



Cotée à la Bourse d'Amsterdam, l'action Havas se repliait de 0,5% à 18,3 EUR mercredi dans les premiers échanges, dans un marché en repli d'environ 0,8%.