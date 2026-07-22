Havas se renforce aux Pays-Bas avec le rachat de l'agence SportVibes
Havas a annoncé mardi soir l'acquisition de SportVibes, une agence néerlandaise de marketing sportif notamment chargée de l'organisation du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas, pour un montant qui n'a pas été spécifié.
Dans un communiqué, le groupe français de communication explique que l'opération va lui permettre de renforcer les capacités de son réseau dans l'ensemble du Benelux en consolidant sa position auprès des marques dans des domaines tels que le sport, la musique, l'art et la culture, le divertissement, la mode ou les jeux vidéo.
Créée en 2003, SportVibes s'est spécialisée dans la création de contenus reliant les fans, les organisateurs d'événements et les communautés grâce à des expériences live et des campagnes d'influence s'appuyant sur ses formats et plateformes propriétaires.
Parmi ses principaux clients figurent entre autres Gillette, Dash, DHL, Action et Lexus. L'agence est également coorganisatrice du Grand Prix de Formule 1 de Zandvoort, sponsorisé par Heineken.
Il est prévu que l'entité, qui opérera désormais sous le nom de SportVibes by Havas Play, continue d'être dirigée par ses associés gérants actuels, Frans Vleggeert et Imre van Leeuwen.
Cotée à la Bourse d'Amsterdam, l'action Havas se repliait de 0,5% à 18,3 EUR mercredi dans les premiers échanges, dans un marché en repli d'environ 0,8%.
Havas N.V. figure parmi les plus grands groupes mondiaux de conseil en communication.
Groupe multiculturel, Havas N.V. est présent dans plus de 100 pays au travers de ses agences et ses accords d'affiliation. Le groupe offre une large gamme de services de conseil en communication, comprenant le digital, la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat média, la communication d'entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.