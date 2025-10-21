Warner Bros. Discovery a annoncé mardi une hausse immédiate des tarifs pour toutes les formules de son service de streaming HBO Max. Le forfait "Basic avec publicités" passe de 9,99 à 10,99 dollars par mois, l’offre Standard grimpe à 18,49 dollars (+1,50 dollar) et l’abonnement Premium atteint désormais 22,99 dollars (+2 dollars). Ces ajustements tarifaires s’appliquent dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés, tandis que les abonnés actuels seront concernés à partir du 20 novembre, lors du renouvellement de leur contrat. Il s’agit de la deuxième augmentation en un peu plus d’un an, dans un secteur où la pression concurrentielle pousse l’ensemble des plateformes à revoir leurs prix à la hausse.

Cette décision intervient alors que Warner Bros. Discovery poursuit sa réorganisation, avec un projet de scission en deux entités cotées d’ici 2026 : une dédiée au streaming et aux studios, l’autre aux chaînes internationales. Le PDG David Zaslav avait prévenu de cette hausse dès septembre, la justifiant par la qualité du catalogue HBO Max et une volonté de repositionnement face à ce qu’il juge être une sous-évaluation du service. Avec 125,7 millions d’abonnés à fin juin, HBO Max cherche à renforcer sa rentabilité, tout en envisageant des mesures contre le partage de comptes. Par ailleurs, le groupe reste ouvert à une éventuelle vente, après avoir reçu plusieurs marques d’intérêt, dont celle de l’alliance Paramount Skydance.