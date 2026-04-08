Ils gèrent des milliers de milliards de dollars et dictent le rythme des séances boursières. Pourtant la plupart des investisseurs particuliers n'en connaissent que le nom générique.

Quand le S&P 500 rebondit de 3% en une séance comme fin mars, les médias parlent de géopolitique. Quand il chute de 5% en 3 semaines, on invoque l'incertitude. C'est rarement faux, mais c'est toujours incomplet. Derrière chaque mouvement d'ampleur se cachent des décisions prises par des acteurs dont le grand public ignore souvent jusqu'au fonctionnement.

Ce papier est le premier volet d'une série consacrée à ces acteurs. L'objectif : comprendre ce que sont les hedge funds, comment ils fonctionnent, et pourquoi leurs décisions se répercutent sur les marchés.

Mais c'est quoi un hedge fund ?

En 1949, Alfred Winslow Jones, un ancien journaliste de Fortune reconverti en financier, crée le premier fonds "couvert" (hedged fund). Son idée : acheter des actions prometteuses tout en vendant à découvert les plus fragiles, pour gagner de l'argent quelle que soit la direction du marché. Le terme "hedge fund" est né de cette logique de couverture.

Aujourd'hui, un hedge fund est un fonds d'investissement privé, réservé aux investisseurs qualifiés, libre de vendre à découvert, d'utiliser du levier, d'intervenir sur tous les marchés et de concentrer ses paris. En Europe, ces véhicules sont classés fonds d'investissement alternatifs (FIA), encadrés par la directive AIFM. Plus souple qu'un OPCVM, mais régulé. Le ticket d'entrée va de quelques centaines de milliers à plusieurs millions de dollars. Les clients sont des fonds de pension, des fondations, des family offices et des fonds de fonds.

La plupart sont domiciliés dans des juridictions à fiscalité et réglementation avantageuses (Iles Caïmans, Delaware, Luxembourg). Les gérants prélèvent des frais élevés, héritage du modèle "2 and 20" : 2% de gestion, 20% des gains. Selon With Intelligence, la médiane a glissé vers 1,25-1,50% et 15-19%. L'investisseur est protégé par le high-water mark (pas de commission tant que le fonds n'a pas dépassé son plus haut) et le hurdle rate (rendement plancher avant prélèvement). Les périodes de blocage vont de quelques mois à plusieurs années.

Selon Barclays, l'industrie a franchi les 5 000 MdsUSD d'actifs sous gestion en 2025, portée par les flux les plus élevés en presque deux décennies. A l'échelle des 267 000 MdsUSD d'actifs investissables dans le monde selon Ocorian, le chiffre semble modeste. Il est trompeur : le levier démultiplie l'empreinte réelle des hedge funds. En 2025, ils ont affiché un rendement moyen de 11,8% et attiré 79 MdsUSD de flux nets selon Goldman Sachs. Près de 49% des allocateurs déclaraient vouloir augmenter leur exposition en 2026, un record. La volatilité amplifiée par le conflit en Iran crée les conditions dans lesquelles la sélection de titres fait la différence.

Comment ces fonds investissent-ils leurs milliers de milliards ?

Les principales stratégies

Les hedge funds se répartissent en quelques grandes familles. Certains parient sur des actions, d'autres sur des tendances macro, d'autres sur des événements précis.

Les fonds long/short equity, les plus répandus, achètent des actions jugées sous-évaluées et vendent à découvert celles qui paraissent trop chères. La plupart restent exposés à la hausse (biais net long) et souffrent quand le marché baisse. Le mois dernier l'a rappelé : -3,96% en moyenne selon Goldman Sachs Prime, les stratégies TMT (Tech/Media/Telecom) en tête avec -7,8%.

Les fonds macro jouent les tendances macroéconomiques (taux, devises, matières premières) via futures et options. Les CTA (Commodity Trading Advisors) investissent via des stratégies "trend-following" algorithmiques : ils achètent ce qui monte et vendent ce qui baisse. Ce pilotage peut amplifier les tendances, mais crée aussi des points d'épuisement quand le positionnement atteint un extrême, comme nous l'avions illustré la semaine dernière.

Les fonds multi-stratégies répartissent le capital entre différentes équipes appelées "pods", chaque pod fonctionnant comme un mini-fonds autonome. Goldman Sachs notait que les 7 et 10 mars avaient constitué "l'un des pires épisodes de performance en années", qualifié de "multistrat-mageddon". Les fonds event-driven exploitent eux des situations spécifiques (fusions, restructurations, activisme) et les fonds d'arbitrage captent des écarts de prix entre actifs liés.

Mais pourquoi leurs décisions se répercutent-elles sur les marchés que vous suivez au quotidien ?

Quel impact sur les marchés ?

Mi-mars, le levier brut moyen des hedge funds suivis par Goldman Sachs avoisinait 307%, proche d'un record, selon John Flood relayé par Bloomberg. Pour 100 dollars de capital, 307 dollars engagés. Fin janvier, les 7 magnifiques représentaient 19% de l'exposition nette aux actions US selon Goldman Sachs. Quand tout le monde détient les mêmes positions, la sortie de secours devient trop étroite : les gérants vendent ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. C'est pourquoi des titres sans lien apparent chutent simultanément en période de stress.

L'effet domino amplifie le tout. Les hedge funds empruntent auprès de leurs prime brokers. Quand un fonds subit des pertes, son broker exige un appel de marge, le forçant à vendre. Ces ventes déclenchent de nouveaux appels chez d'autres fonds. Pour rappel en 1998, LTCM avait accumulé 125 MdsUSD de positions pour 4,7 MdsUSD de capital selon la Fed de New York. Le défaut russe a forcé un sauvetage coordonné entre 14 banques. En 2021, selon le FT, Archegos a provoqué plus de 10 MdsUSD de pertes chez ses courtiers avec le même cocktail : levier massif, positions concentrées, liquidité absente au pire moment.

Le gamma. Ce n'est pas un hedge fund qui provoque cet effet, mais les teneurs de marché (dealers) qui vendent les options que les hedge funds achètent. Pour se couvrir, ces dealers ajustent leurs positions en permanence. En gamma positif, ils ramènent les cours vers le centre. En gamma négatif, l'inverse : ils vendent quand ça baisse et achètent quand ça monte, propulsant les prix plus loin.

Reste une question : menace ou rouage indispensable ?

Ce qu'il faut nuancer

Les hedge funds font peur. Mais sans eux, les marchés fonctionneraient moins bien. Ils fournissent de la liquidité et contribuent à la formation des prix. Beber et Pagano (Journal of Finance, 2013) ont par ailleurs montré que les interdictions de vente à découvert en 2008 avaient détérioré la liquidité sans empêcher les baisses.

Le risque systémique est documenté. Mais selon le Conseil de Stabilité Financière, la réponse n'est pas de supprimer ces acteurs. C'est d'éviter que leur prochain accident devienne celui de tout le monde.

Pendant les années 2010, les hedge funds n'ont annualisé qu'environ 4% avec un alpha de 50 points de base selon Barclays. Après les frais, l'investisseur aurait mieux fait d'acheter un ETF. Buffett avait remporté son pari de 2008 contre Ted Seides sur ce constat. Mais les conditions ont changé. Quand les corrélations retombent et que les écarts de performance entre titres se creusent, comme c'est le cas depuis 2020, le stock picking redevient payant. Barclays chiffre le retour à plus de 300 points de base d'alpha annualisé

La comparaison reste imparfaite : beaucoup de stratégies ne cherchent pas à battre un indice mais visent un rendement ajusté du risque ou une décorrélation. Les allocateurs plébiscitent les hedge funds pour leur rôle dans un portefeuille diversifié, pas comme substitut à un ETF.

Dans le prochain volet, nous entrerons dans la salle des machines d'un fonds pour montrer comment se construit concrètement une stratégie hedge fund.