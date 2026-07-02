Hegseth défend un budget militaire record pour préserver la puissance des USA
Dans une chronique publiée sur le New York Post, le secrétaire américain à la Guerre estime qu'une hausse des dépenses de défense est indispensable pour maintenir la suprématie militaire et la solidité économique du pays.
Pete Hegseth a pris sa plus belle plume pour assurer aux lecteurs du New York Post que le projet de budget de défense de 1 500 MdUSD pour l'exercice 2027 constituait sa "priorité absolue" afin de préserver la domination militaire des Etats-Unis face à des menaces croissantes, comme la montée en puissance de la Chine.
Selon lui, la supériorité militaire soutient aussi la stabilité du dollar, les conditions de financement et la fluidité du commerce mondial. Il précise qu'une révision approfondie des dépenses a d'ores et déjà permis de réallouer plusieurs dizaines de milliards de dollars vers les priorités stratégiques et de réduire les dépenses "non essentielles" - tout en se gardant bien de dire lesquelles.
Pete Hegseth met ainsi en avant les efforts déjà engagés pour renforcer la discipline budgétaire, avec un objectif de réussite de l'audit financier du Pentagone d'ici 2028. Il ajoute enfin que la nouvelle politique d'achats vise à accélérer les programmes d'armement, à accroître la concurrence entre industriels et à obtenir davantage d'investissements privés dans les capacités de production.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (23,1%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (19,3%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,3%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,5%) et de services (16,5%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (71,6%), Europe (11,7%), Asie-Pacifique (10,4%), Moyen-Orient (3,8%) et autres (2,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.