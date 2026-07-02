Hegseth défend un budget militaire record pour préserver la puissance des USA

Dans une chronique publiée sur le New York Post, le secrétaire américain à la Guerre estime qu'une hausse des dépenses de défense est indispensable pour maintenir la suprématie militaire et la solidité économique du pays.

Pete Hegseth a pris sa plus belle plume pour assurer aux lecteurs du New York Post que le projet de budget de défense de 1 500 MdUSD pour l'exercice 2027 constituait sa "priorité absolue" afin de préserver la domination militaire des Etats-Unis face à des menaces croissantes, comme la montée en puissance de la Chine.



Selon lui, la supériorité militaire soutient aussi la stabilité du dollar, les conditions de financement et la fluidité du commerce mondial. Il précise qu'une révision approfondie des dépenses a d'ores et déjà permis de réallouer plusieurs dizaines de milliards de dollars vers les priorités stratégiques et de réduire les dépenses "non essentielles" - tout en se gardant bien de dire lesquelles.



Pete Hegseth met ainsi en avant les efforts déjà engagés pour renforcer la discipline budgétaire, avec un objectif de réussite de l'audit financier du Pentagone d'ici 2028. Il ajoute enfin que la nouvelle politique d'achats vise à accélérer les programmes d'armement, à accroître la concurrence entre industriels et à obtenir davantage d'investissements privés dans les capacités de production.