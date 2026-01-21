Barry Callebaut annonce la nomination de Hein Schumacher comme nouveau CEO à compter du 26 janvier prochain, succédant alors à Peter Feld qui quittera le chocolatier suisse pour "poursuivre d'autres opportunités professionnelles".
Peter Feld restera disponible pour Barry Callebaut pendant la transition avec Hein Schumacher, en se concentrant sur le transfert de ses connaissances du programme de transformation BC Next Level, dont l'achèvement est imminent.
De nationalité néerlandaise, Hein Schumacher apportera à Barry Callebaut plus de 25 ans d'expérience dans le secteur alimentaire. De 2023 à 2025, il a occupé le poste de CEO du géant des produits de consommation courante Unilever.
"Il y a mis en place un plan de croissance global permettant au groupe de renforcer son attention sur les marques clés à plus grande valeur ajoutée et d'atteindre une croissance significative de la valeur pour les actionnaires", souligne Barry Callebaut.
Avant Unilever, Hein Schumacher a occupé des postes de direction clés chez Royal FrieslandCampina, l'une des plus grandes coopératives laitières au monde avec 50% de ses revenus en B2B, où il a été CFO (2015-2017), puis CEO (2017-2023).
Peter Feld currently works at Intomart GfK BV, as Chief Executive Officer, Barry Callebaut AG, as Chief Executive Officer from 2023, and SharkNinja, Inc., as Lead Independent Director from 2023. Mr. Feld also formerly worked at GfK GmbH, as Chief Executive Officer from 2017 to 2022, Jacobs Holding AG, as Chief Executive Officer in 2023, Johnson & Johnson GmbH, as Chairman-Management Board from 2004 to 2010, Groupe SEB WMF Retail GmbH, as Chairman-Management Board from 2013 to 2016, WMF AG, as Chairman-Executive Board from 2013 to 2016, Procter & Gamble Co., as Product Supply from 1992 to 2000, Beiersdorf AG, as Member-Executive Board & Head-Developed Markets in 2013, Procter & Gamble GmbH, as Brand Management & Sales from 2001 to 2004, and Markenverband eV, as Vice President. Mr. Feld received his graduate degree in 1992 from RWTH Aachen University.
Barry Callebaut AG est une société basée en Suisse qui opère dans l'industrie alimentaire. La société produit du cacao, du chocolat et des produits de confiserie pour l'industrie alimentaire, des fabricants industriels de produits alimentaires aux utilisateurs artisanaux et professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les pâtissiers, les boulangers, les hôtels, les restaurants ou les traiteurs. Son processus de fabrication implique toutes les étapes de la chaîne de valeur du cacao et du chocolat, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la livraison des produits finis. Les activités mondiales de la société sont divisées en quatre segments géographiques : Global Cocoa, Europe, Amériques et Asie-Pacifique. La société exploite plus de 50 usines de chocolat et de cacao et est présente dans plus de 30 pays. La société exploite Nyonkopa, une société d'achat sous licence basée au Ghana, en tant que filiale.
