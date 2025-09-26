Heineken a annoncé avoir placé avec succès hier 2 milliards d'euros d'obligations répartis en trois tranches.
500 millions d'euros d'obligations à 3 ans avec un coupon de 2,565 % ; 750 millions d'euros d'obligations à 8,6 ans avec un coupon de 3,505 % ; et 750 millions d'euros d'obligations à 12 ans avec un coupon de 3,872 %.
Les obligations seront émises dans le cadre du programme d'obligations à moyen terme en euros de la société et seront cotées à la Bourse de Luxembourg.
Le produit de l'émission des obligations sera utilisé à des fins générales, y compris des acquisitions.
Les dates d'échéance des obligations sont respectivement le 3 octobre 2028, le 3 mai 2034 et le 3 octobre 2037.
Heineken N.V. est un groupe agroalimentaire spécialisé dans le brassage de bières sous les marques Heineken et Amstel. En 2024, le groupe a brassé 240,7 millions d'hectolitres de bières. Il dispose de 181 brasseries, malteries et sites de production de cidres dans plus de 70 pays.
En outre, Heineken N.V. commercialise des marques régionales et nationales comme Birra Moretti, Bulmer Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger et Zywiec.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,7%), Amériques (34%), Asie-Pacifique (13,8%) et Moyen Orient et Afrique (13,5%).
