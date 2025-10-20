Heineken indique avoir racheté 6,96 millions de ses propres actions au 17 octobre, représentant un montant total de près de 500,4 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,5 milliard d'euros annoncé le 12 février dernier.

La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 98 520 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 68,28 euros, ainsi que 95 536 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.