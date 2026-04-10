Heineken cède sa filiale en République démocratique du Congo
Heineken annonce la cession, à ELNA Holdings Ltd, de sa participation dans Brasseries, Limonaderies et Malteries (Bralima), sa filiale opérationnelle en République démocratique du Congo (RDC), transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués.
Fondée en 1923, Bralima exploite trois brasseries à Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi et emploie environ 731 personnes. L'activité se poursuivra sur ces sites après la finalisation de la transaction.
Le nouvel acquéreur assumera l'entière responsabilité des opérations de Bralima. Cette transaction assure la continuité de l'activité, soutient l'emploi local et garantit la disponibilité à long terme des marques Heineken en RDC.
Le brasseur néerlandais conservera la propriété de ses marques mondiales et régionales et restera présent dans ce pays majeur de l'Afrique centrale grâce à des accords de licence de marques à long terme.
Cette transaction s'inscrit dans sa stratégie EverGreen 2030, qui prévoit une gestion active de son portefeuille et une optimisation continue de son implantation mondiale, avec un modèle opérationnel plus léger en actifs sur certains marchés.
Heineken N.V. est un groupe agroalimentaire spécialisé dans le brassage de bières sous les marques Heineken et Amstel. En 2025, le groupe a brassé 234 millions d'hectolitres de bières. Il dispose de plus de 180 brasseries, malteries et sites de production de cidres dans plus de 70 pays.
En outre, Heineken N.V. commercialise des marques régionales et nationales comme Birra Moretti, Bulmer Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger et Zywiec.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39,2%), Amériques (32,6%), Moyen-Orient et Afrique (14,6%) et Asie-Pacifique (13,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.