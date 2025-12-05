Heineken nomme Alex Carreteiro à la tête de la région Amériques

Heineken annonce la nomination d'Alex Carreteiro au poste de président régional Amériques et membre du comité exécutif à compter du 1er mars 2026. Il succèdera à Marc Busain, parti en octobre 2025.



Actuellement directeur général de PepsiCo Brésil & South Cone Foods, Alex Carreteiro a supervisé 16 000 employés et 10 usines à travers cinq pays d'Amérique du Sud. Sous sa direction, l'activité brésilienne de PepsiCo a notamment doublé de taille et été désignée "Global Business Unit of the Year" en 2024.



Avant PepsiCo, Alex Carreteiro a travaillé près de vingt ans chez Nestlé, occupant plusieurs fonctions de direction en Europe et sur le continent américain, notamment celles de vice-président Amérique du Nord et de directeur général de Nestlé Waters au Brésil et au Portugal.



L'action Heineken évolue à proximité immédiate de son point d'équilibre ce matin à Amsterdam, juste sous les 70 euros.