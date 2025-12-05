Heineken annonce la nomination d'Alex Carreteiro au poste de président régional Amériques et membre du comité exécutif à compter du 1er mars 2026. Il succèdera à Marc Busain, parti en octobre 2025.
Actuellement directeur général de PepsiCo Brésil & South Cone Foods, Alex Carreteiro a supervisé 16 000 employés et 10 usines à travers cinq pays d'Amérique du Sud. Sous sa direction, l'activité brésilienne de PepsiCo a notamment doublé de taille et été désignée "Global Business Unit of the Year" en 2024.
Avant PepsiCo, Alex Carreteiro a travaillé près de vingt ans chez Nestlé, occupant plusieurs fonctions de direction en Europe et sur le continent américain, notamment celles de vice-président Amérique du Nord et de directeur général de Nestlé Waters au Brésil et au Portugal.
L'action Heineken évolue à proximité immédiate de son point d'équilibre ce matin à Amsterdam, juste sous les 70 euros.
Heineken N.V. est un groupe agroalimentaire spécialisé dans le brassage de bières sous les marques Heineken et Amstel. En 2024, le groupe a brassé 240,7 millions d'hectolitres de bières. Il dispose de 181 brasseries, malteries et sites de production de cidres dans plus de 70 pays.
En outre, Heineken N.V. commercialise des marques régionales et nationales comme Birra Moretti, Bulmer Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger et Zywiec.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,7%), Amériques (34%), Asie-Pacifique (13,8%) et Moyen Orient et Afrique (13,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.