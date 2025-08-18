Heineken indique avoir racheté plus de 3,94 millions de ses propres actions au 15 août, représentant un montant total de près de 297,3 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,5 milliard d'euros annoncé le 12 février dernier.
La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 179.455 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 68,17 euros, ainsi que 179.385 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.
Heineken N.V. est un groupe agroalimentaire spécialisé dans le brassage de bières sous les marques Heineken et Amstel. En 2024, le groupe a brassé 240,7 millions d'hectolitres de bières. Il dispose de 181 brasseries, malteries et sites de production de cidres dans plus de 70 pays.
En outre, Heineken N.V. commercialise des marques régionales et nationales comme Birra Moretti, Bulmer Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger et Zywiec.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,7%), Amériques (34%), Asie-Pacifique (13,8%) et Moyen Orient et Afrique (13,5%).