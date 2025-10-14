Heineken prévoit de supprimer 400 postes au sein de son siège social

Heineken envisage de supprimer 400 postes au sein de son siège social d'Amsterdam dans le cadre de son nouveau plan stratégique visant à adopter une organisation plus 'simple' et plus 'agile', a annoncé mardi le brasseur néerlandais.



Le groupe explique qu'il prévoit de transformer son siège à partir de 2026 afin d'en faire un centre 'davantage focalisé' sur les questions stratégiques, ce qui se traduira par la restructuration de certaines divisions et la disparition de postes en vue de réduire la complexité de ses structures et d'accélérer la prise de décision.



Ces mesures viendront s'ajouter aux 200 postes déjà 'en cours de transformation' depuis octobre 2024 dans ses métiers liés au numérique et aux technologies.



Heineken précise que toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de son nouveau plan stratégique à cinq ans, baptisé 'EverGreen 2030', que le groupe compte officiellement présenter à la communauté financière le jeudi 23 octobre lors d'une journée d'investisseurs organisée à Séville.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action Heineken progressait de 0,4% mardi dans le sillage de ces annonces.