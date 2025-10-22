Heineken ralentit au 3e trimestre, cible le bas de sa fourchette de guidance

Pas facile de faire mousser les ventes quand le climat économique fait tout pour les faire décanter ! Heineken a enregistré un troisième trimestre difficile, marqué par un recul de son chiffre d'affaires et de ses volumes, dans un contexte macroéconomique toujours tendu.



Sur la période, le chiffre d'affaires publié s'établit à 8,7 milliards d'euros, en baisse de 4% sur un an. Le chiffre d'affaires net ajusté (net revenue beia) ressort quant à lui à 7,33 milliards d'euros, en repli organique de 0,3%.



En volumes, les ventes de bière reculent de 4,3% au troisième trimestre, impactées notamment par les baisses en Europe (-4,7%) et sur le continent américain (-7,4%), tandis que les volumes de la marque Heineken baissent légèrement de 0,6%.



'La volatilité macroéconomique s'est maintenue comme prévu et s'est accentuée au troisième trimestre, créant un environnement difficile et entraînant une performance contrastée', indique Dolf van den Brink, CEO du groupe. 'Compte tenu de ce trimestre difficile, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser 0,5 milliard d'euros d'économies brutes en 2025', ajoute-t-il.



Dans ce contexte, Heineken poursuit ses investissements dans la transformation digitale et la rationalisation de ses opérations. Le groupe met également en avant la progression de ses ventes en Afrique australe, au Vietnam et en Chine, qui ont partiellement compensé la faiblesse des marchés européens et américains.



Pour l'ensemble de l'année 2025, Heineken anticipe désormais une baisse modérée des volumes, tout en réitérant sa cible d'économies brutes de 500 MEUR. Le groupe confirme que la croissance organique du résultat opérationnel (beia) se situera vers le bas de la fourchette 4%-8% communiquée en début d'année.



Le titre gagne près de 1,5% à Amsterdam à la suite de cette publication.