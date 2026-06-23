Heineken recrute un nouveau directeur général, le titre bien orienté

Heineken a annoncé mardi la nomination au poste de directeur général de Rafael Oliveira, un cadre dirigeant qui exerçait les mêmes fonctions chez le producteur néerlandais de thé et de café JDE Peet's depuis 2024.

Rafael Oliveira va donc succéder à Dolf van den Brink, dont le mandat était arrivé à échéance à la fin du mois de mai, ce qui avait créé une situation d'incertitude persistante s'agissant de l'évolution de la gouvernance.



Selon le communiqué diffusé par le brasseur, il est prévu que le nouveau patron du groupe - surnommé "Rafa" - prenne officiellement ses fonctions le 1er octobre prochain, une fois sa nomination approuvée par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire programmée le 5 août.



L'arrivée de ce nouveau directeur général d'origine brésilienne et âgé de 51 ans était globalement bien accueillie par les analystes ce matin.



"Sa nomination permet de mettre un terme à l'incertitude qui entourait l'évolution de la direction et devrait renforcer à la fois l'exécution opérationnelle et la culture de la performance au sein de l'entreprise", réagissent les équipes de Jefferies.



Un changement dans la continuité



Chez KBC, on considère que ce changement s'inscrit dans la continuité de la feuille de route mise en place par le groupe basé à Amsterdam.



"Nous n'attendons pas de revirement stratégique majeur à court terme, dans la mesure où la société et le conseil de surveillance restent concentrées sur la bonne exécution du plan EverGreen 2030", assure la banque belge.



"Les tendances à la premiumisation, à la numérisation de l'activité, à l'innovation, à l'efficacité et à une plus grande focalisation devraient demeurer des thématiques clés avec l'arrivée du nouveau DG", juge l'établissement financier.



Depuis sa nomination à la tête de JDE Peet's, qui possède notamment les marques Jacobs, Senseo, Tassimo ou Pickwick, "Rafa" s'était attaché à améliorer les performances financières de la société et à générer une croissance rentable, un choix qui avait abouti au rachat de l'entreprise par Keurig Dr Pepper, qui lui avait confié le projet d'introduction en Bourse de leurs activités communes dans le café, un ensemble qui pèse environ 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.



Un profil toutefois extérieur au métier



A ce titre, les analystes d'ING estiment qu'Oliveira n'a peut-être pas encore suffisamment fait ses preuves en quittant aussi rapidement le projet qui lui avait été confié.



"Il provient non seulement d'en dehors de l'entreprise, mais ne connaît pas le secteur de la bière non plus", déplore la banque néerlandaise. "A son nouveau poste, il va avoir beaucoup de choses à prouver", concluent les analystes.



Des réserves qui n'empêchaient pas l'action de progresser de 2,5% à 9h45 mardi matin, soit la plus forte hausse de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam. qui perdait autour de 1,6% au même moment. Le titre s'octroie désormais plus de 4% depuis le début de l'année.