Les analystes de la banque canadienne ont dégradé leur conseil à "performance en ligne" contre "surperformance" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 88 à 76 euros.
Si l'établissement juge que le marché de la bière reste globalement attractif, il note aussi que la consommation tend à s'affaiblir ce qui risque de limiter la croissance des ventes du brasseur néerlandais sur le moyen terme.
RBC souligne par ailleurs que Heineken prévoit de modérer ses prix, ce qui pourrait avoir pour effet de freiner ses revenus, tout en estimant que les événements sportifs de premier plan qui se profilent, comme la Coupe du Monde, ne devraient pas suffire à relancer la croissance.
Les analystes de la banque révisent en conséquence à la baisse leurs prévisions de revenus pour les exercices 2026 et 2027.
Vers 13h30, le titre perd 1,7%, alors que l'AEX cède 0,3%.
Heineken N.V. est un groupe agroalimentaire spécialisé dans le brassage de bières sous les marques Heineken et Amstel. En 2024, le groupe a brassé 240,7 millions d'hectolitres de bières. Il dispose de 181 brasseries, malteries et sites de production de cidres dans plus de 70 pays.
En outre, Heineken N.V. commercialise des marques régionales et nationales comme Birra Moretti, Bulmer Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger et Zywiec.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,7%), Amériques (34%), Asie-Pacifique (13,8%) et Moyen Orient et Afrique (13,5%).
