Heineken se distingue, Deutsche Bank passe à l'achat





Heineken signe l'une des plus fortes hausses de l'indice AEX vendredi matin à la Bourse d'Amsterdam dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Deutsche Bank, passés à l'achat sur le titre du brasseur néerlandais.



Vers 10h00, le titre gagne 1,1% alors que l'AEX recule pour sa part de 0,1%.



Dans une étude consacrée au secteur européen des boissons, Deutsche Bank indique avoir relevé son opinion sur la valeur de "conserver" à "acheter", en revoyant également à la hausse son objectif de cours à 84 euros contre 74 euros précédemment.



Après une mauvaise année 2025 pour l'ensemble du secteur, la banque allemande explique avoir identifié des opportunités d'achat avec des valorisations redevenues peu chères en comparaison de leur moyenne historique mais aussi par rapport au reste du secteur des produits de consommation.



Dans ce contexte, DB dit notamment percevoir un fort potentiel de hausse en Bourse pour les entreprises qui parviendraient à tenir leurs objectifs, surtout chez celles les moins touchées par les problèmes structurels ou celles de nature à générer une croissance correcte l'an prochain.





