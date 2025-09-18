Heineken : UBS reste positif, mais réduit sa cible

Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Heineken, UBS réduit son objectif de cours de 92 à 80 euros, une nouvelle cible qui implique encore un potentiel de progression de 21% pour le titre du brasseur néerlandais.



'Nous réduisons nos prévisions de volume pour le troisième trimestre, principalement en raison de tendances plus faibles à travers l'Amérique latine et d'une reprise plus lente en Europe', explique le broker dans le résumé de sa note.