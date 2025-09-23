Heineken va acquérir un portefeuille de boissons de FIFCO

Heineken a annoncé avoir signé un accord en vue d'acquérir le portefeuille de boissons multicatégories et l'activité de vente au détail de proximité de Florida Ice and Farm Company (FIFCO).



Cette transaction s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat de longue date qui a débuté en 1986 et s'est renforcé en 2002 avec l'acquisition d'une participation de 25 % dans l'activité de distribution de boissons de FIFCO au Costa Rica, Distribuidora La Florida.



Le Costa Rica deviendra l'une des cinq premières sociétés opérationnelles du groupe en termes de bénéfice d'exploitation, renforçant ainsi sa présence grâce à un portefeuille diversifié de marques de boissons, dont la célèbre bière Imperial.



La transaction concerne également le Panama, où le groupe acquerra les 25 % restants de Heineken Panama.



Dolf van den Brink, président du conseil d'administration et directeur général de Heineken a déclaré : ' En intégrant les marques emblématiques, l'expertise approfondie du marché et les références exemplaires en matière de développement durable de FIFCO, nous accélérons notre stratégie EverGreen et pénétrons de nouveaux marchés rentables en Amérique centrale. '