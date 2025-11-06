Henkel gagne plus de 1% à Francfort à la suite d'un point d'activité du groupe de produits de consommation courante, d'où ressort un chiffre d'affaires d'environ 5,1 milliards d'euros pour le 3e trimestre, en croissance organique de 1,4%.

'La croissance au niveau du groupe a été principalement soutenue par une évolution généralement positive des volumes accompagnée d'une stabilité des prix', explique le détenteur de marques telles que Le Chat, Mir, Schwarzkopf ou Loctite.

Il affiche une croissance organique de 5,4% dans les technologies adhésives, avec une évolution positive des volumes et des prix, et une stabilité organique (+0,4%) dans les marques grand public, malgré une demande des ménages toujours modérée.

Le groupe allemand maintient ses objectifs pour 2025 d'un BPA ajusté en hausse 'à un seul chiffre bas à élevé' à changes constants, d'un retour sur ventes ajusté de 14,5 à 15,5%, et d'une croissance organique des ventes de 1 à 2%.