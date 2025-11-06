Henkel gagne plus de 1% à Francfort à la suite d'un point d'activité du groupe de produits de consommation courante, d'où ressort un chiffre d'affaires d'environ 5,1 milliards d'euros pour le 3e trimestre, en croissance organique de 1,4%.
'La croissance au niveau du groupe a été principalement soutenue par une évolution généralement positive des volumes accompagnée d'une stabilité des prix', explique le détenteur de marques telles que Le Chat, Mir, Schwarzkopf ou Loctite.
Il affiche une croissance organique de 5,4% dans les technologies adhésives, avec une évolution positive des volumes et des prix, et une stabilité organique (+0,4%) dans les marques grand public, malgré une demande des ménages toujours modérée.
Le groupe allemand maintient ses objectifs pour 2025 d'un BPA ajusté en hausse 'à un seul chiffre bas à élevé' à changes constants, d'un retour sur ventes ajusté de 14,5 à 15,5%, et d'une croissance organique des ventes de 1 à 2%.
Henkel AG & Co KGaA, anciennement Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, est une société basée en Allemagne. L'entreprise est active dans le domaine de la consommation et de l'industrie et opère dans deux secteurs : Adhesive Technologies et Consumer Brands. Elle opère dans les régions suivantes : Europe, IMEA (Inde, Moyen-Orient, Afrique), Amérique du Nord, Amérique latine et Asie-Pacifique. Le secteur des technologies adhésives de la société couvre les adhésifs, les mastics et les revêtements fonctionnels, fournissant des solutions pour la mobilité et l'électronique, l'emballage et les biens de consommation et les artisans, la construction et les professions libérales sous des marques telles que Loctite, Bonderite, Aquence et Technomelt. Le secteur des marques grand public se concentre sur les deux catégories mondiales suivantes : les lessives et les produits d'entretien et les produits capillaires. Dans ce segment, la société propose des produits de consommation de marque dans les domaines de la blanchisserie et des produits d'entretien de la maison, ainsi que des soins capillaires ; elle est également présente dans le secteur des produits capillaires professionnels. Son portefeuille comprend des marques telles que Persil, Schwarzkopf, Dial, Purex, got2b et Palette.
