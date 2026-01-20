Fin novembre 2024, l'agence Bloomberg avait rapporté que Wendel envisageait une vente et évoquait une valorisation pouvant atteindre deux milliards d'euros. Plus d'un an plus tard, le prix a sans doute évolué, mais rien n'a filtré sur ce point. Stahl n'avait pas trouvé preneur à l'époque.

"D'un point de vue stratégique, la transaction semble viser à tirer parti de l'accès étendu de Henkel à sa clientèle dans le cadre de sa division Adhesive Technologies afin de vendre les solutions de Stahl", note Akash Nandy, qui suit le dossier chez AlphaValue. Stahl a généré un chiffre d'affaires de 930 MEUR en 2024. Pour l'analyste, le prix évoqué fin 2024 (2 MdsEUR) traduit un multiple valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires (EV/CA) d'environ 2,15 fois, ce qui "semble exigeant par rapport au multiple d'environ 1,4 fois de Henkel".