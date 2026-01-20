Henkel négocie le rachat de Stahl auprès de Wendel
Henkel a indiqué être en discussions pour racheter l'entreprise néerlandaise Stahl, qui fait partie du portefeuille de Wendel. Le groupe français a confirmé lui aussi l'existence de négociations non-exclusives. Stahl est un spécialiste des produits chimiques destinés au traitement de surface et au revêtement.
Fin novembre 2024, l'agence Bloomberg avait rapporté que Wendel envisageait une vente et évoquait une valorisation pouvant atteindre deux milliards d'euros. Plus d'un an plus tard, le prix a sans doute évolué, mais rien n'a filtré sur ce point. Stahl n'avait pas trouvé preneur à l'époque.
"D'un point de vue stratégique, la transaction semble viser à tirer parti de l'accès étendu de Henkel à sa clientèle dans le cadre de sa division Adhesive Technologies afin de vendre les solutions de Stahl", note Akash Nandy, qui suit le dossier chez AlphaValue. Stahl a généré un chiffre d'affaires de 930 MEUR en 2024. Pour l'analyste, le prix évoqué fin 2024 (2 MdsEUR) traduit un multiple valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires (EV/CA) d'environ 2,15 fois, ce qui "semble exigeant par rapport au multiple d'environ 1,4 fois de Henkel".
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 26,82% au 31/12/2024 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,27% ; prestations de formation), Stahl (68,07% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (25,6% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (18,94% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (97,94% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.), Scalian (82,02% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises) et Globeducate (49,3% ; éducation de la maternelle au secondaire).
Avec Wendel Growth, Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
