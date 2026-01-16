ATP Adhesive Systems est un expert dans les rubans spécialisés à base d'eau haute performance pour une grande variété de marchés finaux, notamment l'automobile, l'électronique, le médical, le bâtiment et la construction, ainsi que les applications graphiques.

ATP Adhesive Systems est présente en Europe et en Amérique du Nord, emploie environ 700 employés et génère des ventes d'environ 270 millions d'euros (prévu) pour l'exercice 2025.

" Cette acquisition permettra une croissance supplémentaire de notre unité Adhesive Technologies en élargissant notre offre et nos capacités sur le marché des cassettes grâce à une gamme plus large de solutions innovantes de collage. Le portefeuille d'ATP Adhesive Systems représente pour nous un fort compromis complémentaire et stratégique ", a déclaré Carsten Knobel, DG de Henkel.