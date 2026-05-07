Le chiffre d'affaires du groupe de Düsseldorf a reculé de 5,5% en données publiées pour s'établir à 4,95 milliards d'euros. La croissance organique a cependant atteint 1,7% sur la période, bien au-dessus du consensus qui visait 1,1%.

Dynamisme des soins capillaires et des adhésifs

Dans les produits de beauté et grande consommation, les ventes ont progressé de 1,8% en données organiques, contre +1% prévu par le marché, essentiellement grâce au dynamisme de ses activités dans les soins capillaires, où le propriétaire de la marque Schwarzkopf a signé une croissance interne de 5,1%.

Dans les adhésifs, qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires total du groupe, les ventes ont augmenté de 1,7% en organique, dépassant là encore le consensus (+1,1%) sous l'effet d'une accélération de la croissance dans le secteur de l'électronique (+6,7%).

Performances géographiques et perspectives

Au niveau géographique, les bonnes performances enregistrées en Asie-Pacifique (+10,9% en organique) et en Amérique du Nord (+0,9%) ont permis de plus que compenser le tassement observé en Europe (-0,9%).

"Les changements apportés au niveau de l'organisation du groupe commencent à porter leurs fruits", a commenté Fon Udomsilpa, analyste chez RBC.

Malgré un environnement qualifié de "difficile", le propriétaire des marques Le Chat, Mir ou Maison Verte a réaffirmé son objectif d'une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 1 et 3% avec une marge opérationnelle ajustée vue entre 14,5 et 16%.

Le titre - qui faisait moins bien que le DAX 40 depuis le début de l'année - rebondissait de 3,8% jeudi matin à 65,8 euros alors que l'indice vedette de la Bourse de Francfort avançait de 0,2%.