Henkel signe un bon début d'année et confirme ses objectifs
Henkel a fait état jeudi d'une croissance plus marquée que prévu de son activité au titre du premier trimestre, les performances du fabricant allemand de produits de consommation courante ayant été dopées par la vigueur de la demande pour ses produits capillaires.
Le chiffre d'affaires du groupe de Düsseldorf a reculé de 5,5% en données publiées pour s'établir à 4,95 milliards d'euros. La croissance organique a cependant atteint 1,7% sur la période, bien au-dessus du consensus qui visait 1,1%.
Dynamisme des soins capillaires et des adhésifs
Dans les produits de beauté et grande consommation, les ventes ont progressé de 1,8% en données organiques, contre +1% prévu par le marché, essentiellement grâce au dynamisme de ses activités dans les soins capillaires, où le propriétaire de la marque Schwarzkopf a signé une croissance interne de 5,1%.
Dans les adhésifs, qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires total du groupe, les ventes ont augmenté de 1,7% en organique, dépassant là encore le consensus (+1,1%) sous l'effet d'une accélération de la croissance dans le secteur de l'électronique (+6,7%).
Performances géographiques et perspectives
Au niveau géographique, les bonnes performances enregistrées en Asie-Pacifique (+10,9% en organique) et en Amérique du Nord (+0,9%) ont permis de plus que compenser le tassement observé en Europe (-0,9%).
"Les changements apportés au niveau de l'organisation du groupe commencent à porter leurs fruits", a commenté Fon Udomsilpa, analyste chez RBC.
Malgré un environnement qualifié de "difficile", le propriétaire des marques Le Chat, Mir ou Maison Verte a réaffirmé son objectif d'une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 1 et 3% avec une marge opérationnelle ajustée vue entre 14,5 et 16%.
Le titre - qui faisait moins bien que le DAX 40 depuis le début de l'année - rebondissait de 3,8% jeudi matin à 65,8 euros alors que l'indice vedette de la Bourse de Francfort avançait de 0,2%.
Henkel AG & Co KGaA est une société basée en Allemagne qui exerce ses activités dans les secteurs grand public et industriel. Les segments d'activité de la société comprennent les adhésifs destinés aux particuliers, aux artisans et au bâtiment, les adhésifs industriels, les produits de beauté, ainsi que les produits d'entretien ménager et de lessive. Le segment des adhésifs industriels couvre les adhésifs pour l'emballage et les biens de consommation, les transports et la métallurgie, l'industrie générale et l'électronique. La société est présente en Europe occidentale, en Europe de l'Est, en Afrique et au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.