Hensoldt équipe le drone d'Helsing d'un système d'alerte antimissile

Le spécialiste allemand des capteurs franchit une nouvelle étape dans son partenariat avec Helsing en intégrant son système d'autoprotection à un drone de combat autonome. A mi-séance, le titre progresse de plus de 2% à Francfort.

Hensoldt annonce la première fourniture de son système d'alerte antimissile CAIRAS (Compact Infrared Reconnaissance and Alert System) pour le CA-1 Europa, le drone de combat autonome développé par Helsing. Les 3 premiers systèmes seront intégrés à l'appareil dans le cadre du partenariat stratégique conclu entre les deux groupes en février 2026.



CAIRAS est intégré à la suite d'autoprotection AMPS-MR (Airborne Missile Protection System), qui associe le système d'alerte antimissile, le système d'alerte radar Kalætron et un dispositif de largage de leurres. Il s'agit du premier déploiement de cette suite sur un drone.



Le système repose sur une technologie infrarouge bicolore permettant de détecter passivement les missiles en approche, avec une couverture à 360 degrés, tout en limitant les fausses alertes.