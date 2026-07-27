Hensoldt équipe le drone d'Helsing d'un système d'alerte antimissile
Le spécialiste allemand des capteurs franchit une nouvelle étape dans son partenariat avec Helsing en intégrant son système d'autoprotection à un drone de combat autonome. A mi-séance, le titre progresse de plus de 2% à Francfort.
Hensoldt annonce la première fourniture de son système d'alerte antimissile CAIRAS (Compact Infrared Reconnaissance and Alert System) pour le CA-1 Europa, le drone de combat autonome développé par Helsing. Les 3 premiers systèmes seront intégrés à l'appareil dans le cadre du partenariat stratégique conclu entre les deux groupes en février 2026.
CAIRAS est intégré à la suite d'autoprotection AMPS-MR (Airborne Missile Protection System), qui associe le système d'alerte antimissile, le système d'alerte radar Kalætron et un dispositif de largage de leurres. Il s'agit du premier déploiement de cette suite sur un drone.
Le système repose sur une technologie infrarouge bicolore permettant de détecter passivement les missiles en approche, avec une couverture à 360 degrés, tout en limitant les fausses alertes.
Hensoldt AG, anciennement Hensoldt GmbH, est un fabricant allemand de systèmes et d'instruments de recherche, de détection, de navigation, de guidage et de systèmes aéronautiques et nautiques. La société acquiert, détient, vend et gère également, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés impliquées dans le développement, la fabrication, l'exploitation et la vente de systèmes électrotechniques, de produits optroniques et de solutions logicielles à des fins militaires et non militaires.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.