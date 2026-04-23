Hensoldt forme des pilotes de drones pour le quartier général multinational d'Ulm

Le spécialiste allemand renforce les capacités opérationnelles via un programme complet mêlant formation technique et cadre réglementaire civil et militaire.

Hensoldt annonce avoir achevé avec succès la formation de pilotes de drones pour le quartier général interarmées multinational d'Ulm (MN JHQ Ulm).



Le programme couvrait à la fois l'utilisation de drones commerciaux et le droit aérien, conformément aux réglementations de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), de l'autorité allemande (LBA) et de l'aviation militaire (LufABw).



Les participants ont été qualifiés et certifiés pour des missions opérationnelles, dans les catégories civile A2 et militaire IIa.



Conçu en collaboration avec le MN JHQ Ulm, le cursus visait à combiner base théorique solide et compétences orientées mission.



Cette initiative contribue à renforcer les capacités tactiques des forces, dans un contexte où les drones jouent un rôle croissant en reconnaissance, communication et combat.