Hensoldt ouvre un nouveau centre logistique stratégique pour la Bundeswehr

Le groupe de défense renforce ses capacités logistiques en Allemagne avec une nouvelle infrastructure dédiée au stockage de pièces de rechange et au soutien des forces armées.

Hensoldt annonce l'inauguration d'un centre logistique à Wolfhagen, en Allemagne, dont la mise en service est prévue début septembre. Le site accueillera les activités du projet "Logistique centrale des pièces de rechange de la Bundeswehr" (ZEBEL) ainsi qu'une plateforme de composants exploitée avec la société de maintenance militaire HIL GmbH.



Le nouveau centre, développé en moins de 2 ans, regroupe 40 000 m², dont 30 000 m² consacrés à ZEBEL et 10 000 m² au centre de distribution de composants. Environ 70 000 références y seront stockées et plus d'un million de transactions seront traitées chaque année.



Pour rappel, Hensoldt fournit des services logistiques aux forces armées allemandes depuis 27 ans et met en oeuvre son huitième contrat ZEBEL. Lancé en 1999 comme projet pilote, ce programme affiche un taux d'exécution de 98%, selon la Bundeswehr. Le site emploiera plus de 70 personnes et vise à renforcer la disponibilité opérationnelle des forces armées allemandes.

