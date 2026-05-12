Hensoldt annonce la signature d'un protocole d'accord avec IBM Allemagne afin de coopérer dans le domaine des architectures de défense basées sur des logiciels, ou "Software-Defined Defence". Le partenariat vise à développer certaines fonctionnalités de la suite logicielle MDOcore tout en respectant les exigences de souveraineté nationale.
MDOcore doit permettre de connecter systèmes d'armes et capteurs, de centraliser des données militaires sensibles et d'effectuer des analyses avancées pour soutenir les opérations militaires. La plateforme s'appuie sur des technologies d'intelligence artificielle afin d'identifier automatiquement des modèles et anomalies dans des bases de données distribuées et hétérogènes.
IBM Allemagne apportera notamment son expertise dans la gestion de données multi-tenant, l'intelligence artificielle souveraine, l'automatisation et le génie logiciel, via des technologies issues de la plateforme watsonx et d'IBM Automation.
"Avec des experts en technologie comme IBM Allemagne, nous pouvons accélérer le développement de briques centrales de MDOcore tout en conservant l'entière souveraineté sur l'architecture, l'intégration et les données", a déclaré Sven Heursch, directeur numérique d'Hensoldt.
Le titre Hensoldt reculait de 0,55% à Francfort peu avant 11h30.
Hensoldt AG, anciennement Hensoldt GmbH, est un fabricant allemand de systèmes et d'instruments de recherche, de détection, de navigation, de guidage et de systèmes aéronautiques et nautiques. La société acquiert, détient, vend et gère également, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés impliquées dans le développement, la fabrication, l'exploitation et la vente de systèmes électrotechniques, de produits optroniques et de solutions logicielles à des fins militaires et non militaires.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.