Hensoldt s'allie à IBM Allemagne dans la défense définie par logiciel

Le spécialiste allemand de la défense veut accélérer le développement de sa plateforme MDOcore grâce aux technologies d'intelligence artificielle et d'automatisation d'IBM.

Hensoldt annonce la signature d'un protocole d'accord avec IBM Allemagne afin de coopérer dans le domaine des architectures de défense basées sur des logiciels, ou "Software-Defined Defence". Le partenariat vise à développer certaines fonctionnalités de la suite logicielle MDOcore tout en respectant les exigences de souveraineté nationale.



MDOcore doit permettre de connecter systèmes d'armes et capteurs, de centraliser des données militaires sensibles et d'effectuer des analyses avancées pour soutenir les opérations militaires. La plateforme s'appuie sur des technologies d'intelligence artificielle afin d'identifier automatiquement des modèles et anomalies dans des bases de données distribuées et hétérogènes.



IBM Allemagne apportera notamment son expertise dans la gestion de données multi-tenant, l'intelligence artificielle souveraine, l'automatisation et le génie logiciel, via des technologies issues de la plateforme watsonx et d'IBM Automation.



"Avec des experts en technologie comme IBM Allemagne, nous pouvons accélérer le développement de briques centrales de MDOcore tout en conservant l'entière souveraineté sur l'architecture, l'intégration et les données", a déclaré Sven Heursch, directeur numérique d'Hensoldt.



Le titre Hensoldt reculait de 0,55% à Francfort peu avant 11h30.