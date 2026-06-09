Hensoldt se renforce en s'appuyant sur l'IA de SE3 Labs

Le groupe allemand de défense veut enrichir ses capacités de traitement automatisé des données et de conduite des opérations multi-domaines grâce à l'intelligence artificielle.

Hensoldt annonce la signature d'un protocole d'accord avec SE3 Labs, société munichoise spécialisée dans l'intelligence artificielle spatiale et les systèmes autonomes, en vue d'un partenariat stratégique dans le domaine de l'IA spatiale et agentique.



La coopération prévoit l'intégration des capacités d'IA de SE3 Labs à la plateforme MDOcore de Hensoldt dédiée au traitement automatisé des données. Concrètement, les technologies développées par SE3 Labs combinent grands modèles de langage et vision par ordinateur avancée afin de générer en temps réel des analyses exploitables à partir de données issues de capteurs.



Cette évolution doit permettre à Hensoldt de passer de la simple agrégation de données à des systèmes capables d'interagir directement avec les opérateurs via des commandes vocales pour le suivi et le contrôle des opérations militaires.



L'accord vise ainsi à renforcer les capacités logicielles de Hensoldt dans la défense définie par logiciel et les opérations multi-domaines. Le protocole couvre des programmes spécifiques ainsi que des appels d'offres en cours.



Le titre Hensoldt progresse de 1% peu après 15h à Francfort.