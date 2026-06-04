Herige confie à François Bourgoin la direction de sa filiale Atlantem

La filiale menuiserie du groupe vendéen voit ainsi son équipe dirigeante renforcée avec l'arrivée de ce spécialiste du secteur fort de 15 ans d'expérience.

Herige Industries annonce la nomination de François Bourgoin au poste de Directeur Général d'Atlantem à compter du 16 juin. Agé de 56 ans, cette recrue d'une expérience de 15 ans dans la menuiserie et a occupé des fonctions de direction générale, opérationnelle et financière au sein de groupes tels que Hörmann, JELD-WEN et le Groupe HPG.



Son parcours l'a conduit à piloter le développement industriel et commercial, la rentabilité des activités et le management d'équipes en France comme à l'international. Il possède également une expertise reconnue dans la fabrication de fenêtres, portes et portails, précise Herige dans son communiqué.



Sa feuille de route prévoit de poursuivre le développement d'Atlantem en améliorant la fluidité des organisations, l'expérience client et le soutien à l'innovation. "L'objectif est à la fois de développer l'activité commerciale, d'améliorer la fluidité de nos modes de fonctionnement et de renforcer la performance globale pour assurer une croissance durable", résume François Bourgoin.