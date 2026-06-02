Herige fait évoluer sa gouvernance

Le groupe spécialisé dans le négoce de matériaux de gros a annoncé plusieurs changements au sein de son conseil de surveillance.

Sur proposition du Directoire, les actionnaires ont nommé Emmanuelle Charier en qualité de membre indépendant pour une durée de trois exercices. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.



Agée de 48 ans et titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, Emmanuelle Charier a débuté sa carrière en cabinet d'avocats avant de rejoindre l'entreprise familiale Charier, où elle a occupé les fonctions de responsable juridique puis de directrice jusqu'en 2019.



Elle a participé à la création de la Foncière CHARIER en 2012, dont elle est devenue présidente en 2020. Membre du Conseil de surveillance de Charier, elle a également obtenu un certificat d'administrateur d'ETI. Nommée vice-présidente du conseil de surveillance en 2020 pour accompagner la transition de gouvernance, elle en assure la présidence depuis avril 2022.



Par ailleurs, Julien Caillaud a été nommé membre actionnaire familial du conseil de surveillance en remplacement de Laurent Caillaud, décédé.



Son mandat s'achèvera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, soit pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.



Âgé de 46 ans et diplômé de l'École spéciale des travaux publics de Paris, Julien Caillaud a commencé sa carrière en 2004 chez Bouygues Construction en tant qu'ingénieur études de prix. Il a rejoint en 2008 la filiale nantaise du groupe comme ingénieur travaux. En 2011, il a intégré la société de génie civil Roturier, basée en Vendée, en qualité de dirigeant. Lauréat du Réseau Entreprendre Vendée en 2019, il a repris le capital de l'entreprise la même année et en assure toujours la direction.



Membre du Réseau Entreprendre Vendée depuis sept ans et de l'APM (Association Progrès du Management) depuis quatre ans, Julien Caillaud connaît également bien Herige. Il a notamment siégé au Comité stratégique Négoce entre 2014 et 2019 et participe au Comité stratégique Béton depuis 2019.