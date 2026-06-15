Il s'inscrit dans la stratégie de développement de son pôle Béton, visant à renforcer son maillage territorial et à optimiser la couverture de son réseau de production, au service de ses clients et partenaires. Cette dynamique pourrait également soutenir le déploiement des gammes à faible empreinte carbone développées par Edycem.

"Cette opération permettrait également à Edycem de consolider significativement sa position en Loire-Atlantique, en complément de ses bastions historiques, et de créer un relais de croissance et de valeur", commente Benoît Hennaut, président du directoire d'Herige Industries.

À ce stade, la réalisation de cette opération demeure soumise à la conclusion d'accords définitifs, à la satisfaction des conditions usuelles applicables à ce type de transaction ainsi qu'à l'obtention, le cas échéant, des autorisations réglementaires requises.